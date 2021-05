Serieleder HamKam tapte poeng mot Grorud

NTB Sport

Kjetil Rekdals menn var ubeseiret etter to kamper, men fikk det litt tungt mot Grorud. Akkurat som i fjor endte kampen med poengdeling på Briskeby.

Før det var gått to minutter hadde Nikolai Hristov sendt gjestene i ledelsen. Hjemmelaget to slo derimot tilbake bare to minutter senere da Kristian Eriksen headet inn utligningen.

Hristov var også delaktig da Grorud nok en gang tok ledelsen. Han ble felt av HamKams sisteskanse Julian Faye Lund på vei igjennom, og Oscar Aga satte straffen knallhardt i mål.

Et frispark fra kanten fra HamKams svenske nysignering Rasmus Lindkvist gikk gjennom feltet, og Jonas Enkerud fikk pirket ballen over mål fra kort hold.

Jerv opp til annenplass

Stjørdals-Blink tapte 1-2 for Jerv til tross en kraftig sluttspurt. Med seieren rykket Jerv opp til annenplassen og er à poeng med HamKam. Bare målforskjellen skiller de to.

Laget fra Trøndelag var derimot et stykke unna å ta sin annen strake seier etter å ha sjokkert hjemme mot Sogndal i forrige uke.

Jerv-kaptein Jon Olav Nordheim sendte Grimstad-laget i føringen da han headet inn 1-0 etter seks minutter. Blink hang godt med på notene i en innledningsvis fartsfylt kamp. Marius Augdal gjorde det meste riktig da han tok ned et overlegg inne i feltet og nettet sikkert med utsiden av høyrebeinet.

Argentinske Pibe sendte Jerv i ledelsen med et flott hodestøt fire minutter før pause på en corner fra Willis Furtado. Et kraftig regnskyll gjorde om Levermyr til et gjørmehull og tempoet i kampen sank.

Stjørdals-Blink presset kraftig mot slutten og nærmet seg en utligning, men en god keeper Øystein Øvretveit og en redning på streken berget Jerv.

Sterkt av Bryne

Bryne tok seg opp til tredjeplassen med en sterk borteseier med 2-0 over Strømmen. Joachim Holtan scoret det første målet fire minutter før pause, mens Bjarne Langeland langskudd ble til 2-0 etter en snau time.

Raufoss tok ledelsen borte mot Åsane, men hjemmelaget snudde etter pause og vant 2-1.

Etter åtte minutter dundret Markus Aanesland inn 1-0 for gjestene. Åsane utlignet på straffe ved Martin Ueland kort etter sidebytte, mens Bjarte Haugsdal ble matchvinner da han gjorde 2-1 til vertene ti minutter etter hvilen med en utsøkt heading etter en corner.

