PSG ble siste finalehinder i mesterligaen for Barthold og Aalborg

Det ble klart da semifinalene i turneringen ble trukket tirsdag.

Bartholds Aalborg kjemper for å nå sin første mesterligafinale noen gang. Den drømmen kan gå i oppfyllelse i Köln 12. og 13. juni.

I den andre semifinalen møtes Nantes og Barcelona.

Aalborg og PSG har møttes i Champions League fire ganger tidligere. Den franske storklubben har vunnet samtlige oppgjør.

Det europeiske håndballforbundet har besluttet at kampene under finalehelgen skal spilles for tomme tribuner.

Regjerende mester Kiel, med Sander Sagosen og Harald Reinkind, røk ut i kvartfinalene. Der ble Sagosens tidligere arbeidsgiver PSG for god.

