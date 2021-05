Norsk 4.-plass i EM etter intens bronsekamp

NTB Sport

Lagene vekslet på å lede i den spennende bronseduellen, men Romania med Laura-Georgeta Ilie, Roxana Sidi og Eliza Molnar var best mot slutten og vant kampen 16-12.

I bronsekampen ble det skutt maksimalt 20 enkeltskudd med inntil 50 sekunder skytetid per skudd. Samlet poengsum per skudd for laget ble målt mot samlet poengsum for det andre laget. Laget som vant hver enkelt duell etter ett skudd, fikk to poeng, og første lag til 16 poeng stakk av med seieren.

I finalen vant Russland klart med 16-2 over Slovenia.

Norge kom også på 4.-plass i semifinalen tidligere tirsdag, men var best av samtlige lag i kvalifiseringen. 1882,6 poeng ble fasiten for Duestad, Stene og Lund da.

Norge tok sølvet i tilsvarende konkurranse under fjorårets EM. Da var Stene, Duestad og Johanna Reksten på laget.

Det norske herrelaget med Henrik Larsen, Simon Kolstad Claussen og Endre Hagelund ble nummer seks i semifinalen. Dermed ble det ikke videre medaljekamp for dem.

620,7 poeng var 1,1 poeng for lite til plass i bronsefinalen.

