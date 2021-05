Carlsen vant nøkkelkamp og avanserte

NTB Sport

Seieren ble avgjørende for nordmannen, som lå tynt an foran grunnspillets siste dag og hadde spilt remis i de fire partiene opp mot møtet med aserbajdsjaneren.

Der gikk den norske sjakkeneren offensivt til verks, ettersom bare seier ville garantere avansement til cupspillet. Carlsen presset Radjabov med de hvite brikkene, men måtte bruke tid på å bryte ned motstanderens forsvar.

Etter hvert ble partiet av den kaotiske sorten. Carlsen presset Radjabov, men hadde ikke all verden med tid på klokken. Til slutt rotet Radjabov det til da han gikk med på et dronningbytte som ga Carlsen et sluttspill med én bonde i overtak. Da kunne han enkelt hente seieren.

Urolig

– Det var bare nerver i dag. Jeg følte meg urolig etter å ha tapt den siste kampen i går, og jeg fant aldri rytmen min. Så jeg er bare glad for å overleve, sa Carlsen i et intervju med arrangøren.

Nordmannen endte på 6.-plass i grunnspillet. De åtte beste er klare for kvartfinalene. Carlsen møter Hikaru Nakamura (3.-plass i grunnspillet) i kvartfinalen onsdag.

– Det er vel ikke ideelt for noen av oss, men det er mye bedre enn å være ute, smilte Carlsen i en kommentar til oppsettet.

Fire strake

Tidligere tirsdag åpnet han med remis mot nettopp Nakamura og Alireza Firouzja i to partier der han hadde overtaket, men ikke fant nøkkelen til seier.

I parti tre mot Peter Svidler kom 30-åringen i trøbbel, men et smart Carlsen-trekk med springeren satte russeren ut av spill, og etter en tabbe fra Svidler endte også det partiet med remis.

Remis ble det også med svart mot Fabiano Caruana, som ledet turneringen og ikke trengte å gå for seieren.

