Uavgjort for Vålerenga tross halvtime med «Gåfotball»: – Langt langt under forventet

– I den første halvtimen så det ut som vi var i starten av oppvarminga. Man kan ikke gå og spille fotball. Det var forferdelig, tordnet Dag-Eilev Fagermo i intervju med Discovery i pausen.

For Vålerenga åpnet kampen veldig svakt. Oslo-klubben ble herjet med av Mjøndalen den første halvtimen.

Bruntrøyene burde tatt ledelsen før pause, men etter straffemiss og annullerte mål for hjemmelaget før hvilen, kunne Vålerenga prise seg lykkelige over å gå til pause med 0-0.

Pausepraten til Fagermo så heller ikke ut til å hjelpe stort, for Mjøndalen fikk store rom å boltre seg i da Martin Rønning Ovenstad sørget for 1-0 til hjemmelaget sju minutter etter pause.

Vålerenga reiste seg etter baklengsmålet, og i det 82. minutt kom utligningen da Jonatan Tollås Nation fikk kranglet ballen inn etter en corner.

To skuffede trenere

– Den første halvtimen var langt, langt under det jeg kunne forvente. De siste 60 er det kun ett lag som kjører kampen, men det skjer for lite inni 16-meteren. Vi får ikke ut det offensive potensialet som er i laget, sa Fagermo etter kampen.

I det minste unngikk Vålerenga to strake tap og tok med seg ett poeng hjem til Oslo. Mjøndalen står med fire poeng etter to kamper.

– Jeg er fornøyd med mye av de vi gjør, men så er vi skuffa over å ikke vinne kampen. Det hadde vi kanskje fortjent også. Jeg synes ikke Vålerenga skaper all verden. Det holder ikke helt inn, og de får et møkkamål der, var oppsummeringen til Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

Bruntrøyene reiser til Stavanger for å spille mot Viking på torsdag. Samme dag får Vålerenga en tøff bortekamp mot Molde.

Straffemiss og annullert mål

I det tilsvarende oppgjøret forrige sesong ranet Vålerenga med seg 1-0 med ti mann, og det så ut som et revansjelystent Mjøndalen allerede fra starte av mandagens kamp. Nok en gang sløste laget med mulighetene, først på straffemissen til Brochmann.

For da et skudd fra Ole Amund Sveen gikk i låret og så i hånden til Christian Borchgrevink etter 14 minutter, pekte dommer Kai Erik Steen på straffemerket til store protester fra Vålerenga. Oslo-laget slapp med skrekken ettersom Brochmann skjøt stang ut på straffen

Etter 23 minutter fikk Mjøndalen ballen i nettet, men Martin Rønning Ovenstad ble avblåst for offside da han satte returen etter skuddet fra Benjamin Stokke i mål.

Vålerenga kom seg mer med i kampen etter en halvtimes spill, og i det 35. minutt fikk målsniken Vidar Örn Kjartansson en sjanse etter innlegg fra Amor Layouni, men skuddet gikk utenfor.

Like før pause fikk Vålerenga en kjempemulighet da Tobias Christensen prøvde å servere Aron Dønnum på blank kasse, men en beinparade fra Mjøndalens keeper Sosha Makani sto i veien for pasningen i boksen.

Tidlig uttelling i 2. omgang

Vålerenga fikk en god mulighet ved Kjartansson rett etter hvilen, men det var Mjøndalen som endelig kunne juble da Rønning Ovenstad satte inn ledermålet for bruntrøyene etter 52 minutter. Brochmann fikk gå og gå på Vålerengas halvdel og spilte ballen i bakrom til Rønning Ovenstad, som scoret sikkert alene med keeper.

Baklengsmålet kan ha vekket hovedstadslaget, som var nær ved å score sju minutter etter Mjøndalens åpningsmål. Dønnum prøvde å curle ballen i lengste kryss, men skuddet gikk like utenfor.

Et par minutter senere fikk Layouni muligheten fra kloss hold, men Makani reddet det harde skuddet og hjemmelaget fikk kontroll på returen foran Kjartansson som lusket foran mål.

Etter 71 minutter måtte årets spiller i Vålerenga forrige sesong, Ivan Näsberg, hinke ut med skade. Han ble erstattet av Brage Skaret, som fikk eliteseriedebuten i siste runde av forrige sesong.

I det 82. minutt skulle Oslo-klubben endelig få noe å juble over. Dønnum plukket opp ballen på kanten etter en klarert corner og dro seg fint fri før han spilte inn foran mål. Etter et par forsøk som ble reddet på streken fikk Tollås Nation endelig ballen i mål.

