Presset Carlsen må jakte sluttspill-plass: – Fryktelig surt

Etter søndagens fem åpningspartier lå Carlsen på niendeplass i det innledende spillet, der bare de åtte beste kvalifiserer seg til sluttspillet.

Mandag hevet han eget spill og bokførte to seire, to remis og ett tap.

Dermed ligger Carlsen på niendeplass etter to dager. Han har samtidig bare ett poeng opp til ledende Teimur Radjabov fra Aserbajdsjan. Det gir gode muligheter for å ta seg videre til sluttspillet når grunnspillet avgjøres med fem nye partier tirsdag.

Presset ligger samtidig på verdensmesteren.

Han endte mandagen med å tape for Levon Aronian.

– Bortsett fra ett trekk mot Giri og hele partiet mot Aronian, var dette OK. Fryktelig surt å avslutte dagen med et så fryktelig dårlig parti, oppsummerte Carlsen overfor TV 2.

– Jeg hadde lyst til å spille på vinst i siste parti, men endte opp med å spille feil, fortsatte han.

To sterke remis og endelig seier

Den norske verdensmesteren hadde lovet bedre spill enn første dag, og hadde overtaket med hvite brikker i åpningspartiet mot Anish Giri. Likevel ble det remis.

Remis ble det også med svarte brikker mot kinesiske Ding Liren, men så skulle Carlsen endelig få sin første parti-seier siden åpningspartiet mot Sjakhrijar Mamedjarov.

For mot Aleksandr Grisjtsjuk løsnet det for nordmannen. Han tok initiativet tidlig og presset sin russiske motstander til å gi opp da han fanget den svarte dronningen med et lurt trekk.

Det så farlig ut tidlig i mandagens fjerde parti mot Daniil Dubov, men Carlsen viste gryende form da han snudde stillingen til nok en seier.

I det avsluttende partiet mot Levon Aronian havnet Carlsen gradvis på defensiven. Til slutt måtte han gi tapt.

Likevel er det gode muligheter til å gå videre fra grunnspillet.

Jakter ny turneringsseier

Å ta seg videre til sluttspillet har ikke vært noe problem for verdensmesteren i de fem andre turneringene i Champions Chess Tour. Ved alle fem anledningene har Carlsen endt helt på toppen av tabellen i grunnspillet.

Likevel har 30-åringen fra Lommedalen slitt med å vinne turneringene i sjakktouren. I den første turneringen i Champions Chess Tour denne sesongen, sa det stopp i finalen mot Wesley So. Etter det har det blitt exit i kvartfinalen og nok et finaletap mot So, før det ble tredjeplass i den fjerde turneringen.

I den femte turneringen i Champions Chess Tour kunne han endelig juble for turneringsseier etter finalen mot Hikaru Nakamura 1.- og 2. mai.

