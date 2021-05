Kristiansund med sliteseier: – Smaker litt ekstra

NTB Sport

Gjestene fra Drammen burde ha gått opp i ledelsen allerede i det sjette minutt. Fred Friday kom alene med keeper, men skuddet gikk rett på Sean McDermott.

Dermed kunne Bendik Bye sende KBK i ledelsen drøye halvtimen senere. Til tross for vedvarende Godset-press kom aldri utligningen, og Kristiansunds andre strake trepoenger var et faktum.

– Den satt langt inne. Ingen festforestilling, men vi er som KBK alltid har vært: Vanskelig å spille mot. Så scorer vi et mål, da er vi gode til å ri av kamper, sa Torgil Gjertsen Discovery etter kampen.

– Første omgang er ræva fra første stund, men så scorer vi et mål og kommer oss inn i det, fortsatte han.

– Bygger troen

– Disse seirene her smaker litt ekstra. Kamper der alt går på skinner nyter man der og da, men det er slike seiere som bygger troen på at vi kan være med å kjempe også i år. En knallgod kamp i solidaritet, slik som mot Vålerenga sist, sa KBK-trener Christian Michelsen etter kampen.

Kristiansund har virkelig reist seg etter den blytunge starten på sesongen. De kom til eliteseriestarten for to uker siden med 0-11 i målforskjell etter tre treningskamper. I de to første serierundene ble det 0-2-tap mot både Molde og Bodø/Glimt.

16. mai ble det derimot 2-1-seier mot Vålerenga, så pilene har snudd på Nordmøre.

– Fotball handler om to bokser der det er om å gjøre å være best. Der er vi best nå, det var vi ikke de to første kampene, sa Michelsen.

Nå venter Sarpsborg (torsdag) og Lillestrøm (søndag).

Dobbeltredning

Selv om Friday ikke greide å få ballen forbi McDermott i det 6. minutt, hadde Godset styringen i det meste av første omgang, men målet kom altså den andre veien.

Relativt uforstyrret steg Bendik Bye til værs på et hjørnespark fra Christoffer Aasbak. Der headet han ballen inn i lengste hjørne.

Etter pause uteble de virkelig store sjansene på Kristiansund stadion, men Strømsgodset hadde mange muligheter de kunne benyttet seg bedre av.

KBK ble baktunge etter hvilen, men kom likevel til en enorm mulighet ti minutter før full tid. Ballen falt ned hos Sander Kartum drøyt ti meter fra mål. Han smalt til på volley, men keeper Viljar Myhra reddet. Returen havnet hos Gjertsen, men også denne gang sørget Myhra for at alt håp ikke var ute.

Mot slutten løsnet det noe i spillet på Nordmøre. Det førte til sjanser begge veier, uten at nettmaskene var i fare for å ryke, og Myhras feberredninger var til ingen nytte.

– Sykt å stå her uten poeng

Strømsgodset kom ned på jorda etter 3-1-seieren mot Lillestrøm 16. mai. Den kampen var lagets første denne sesongen. De var et av seks lag som fikk utsatt sesongstarten som følge av lokale koronarestriksjoner.

– Det er sykt å stå her uten poeng. Vi jobber på og produserer sjanser. Det er vi som styrer kampen. Det er synd å reise tomhendt herfra, sa Gustav Valsvik.

– Vi holder ut i 90 minutter. Jeg er stolt av guttene, vi gir oss ikke selv om vi kommer under, tilføyde han.

Også trener Håkon Wibe-Lund skulle gjerne sett at laget hans fikk med seg mer.

– Jeg synes gutta jobber bra. Vi kommer under på dødball. Der vet vi KBK er gode, men det er litt skuffende. De har trusler på dødball og har kontringer, men ellers synes jeg vi spiller godt i dag, sa han etter kampen.

Tromsø og Brann venter i de neste kampene for Godset.

(©NTB)