Ishockey-VM kan ende i fiasko for Canada

Mandag ble Tyskland for gode med 3-1 i det som var Canadas tredje puljekamp i mesterskapet. Det begynner allerede å brenne et blått lys med tanke på plass i kvartfinalene for den særdeles hockeyinteresserte nasjonen.

Stefan Loibl og Matthias Plachta scoret hver sin gang i første periode og sendte Tyskland opp i en tidlig 2-0-ledelse. Den smellen klarte canadierne aldri å reise seg etter.

Det ble riktignok en redusering, og i midtperioden kunne utligningen kommet, men i stedet punkterte Korbinian Holzer kampen.

– Vi kan ikke skylde på noen andre enn oss selv, sa Canada-backen Troy Stecher til svensk TV etter kampen.

– Det er en ære å spille for Canada og noe man er stolt over. Akkurat nå er vi opprørte over at vi ikke representerer landet vårt på den måten vi vil, tilføyde han.

Tyskland har på sin side innledet VM på beste måte og topper gruppe B med tre strake seirer. Norge spiller i samme gruppe og har tre poeng etter sin to første kamper.

