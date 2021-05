Drømmescoring da effektive Sandefjord slo TIL

NTB Sport

Hansen vant ballen inne på Tromsøs banehalvdel ti minutter før full tid. Han fyrte av fra over 40 meter og kunne se ballen gå i mål til 3-1.

– Jeg så at keeperen sto et stykke ut, jeg var heldig med treffet og fikk den over, sa Hansen til Discovery, før han frekt la til at han hadde scoret mange like fine mål.

Selve seieren var han svært fornøyd med.

– Jeg synes det var en jevn første omgang, Tromsø hadde sjanser, mens vi scoret på de vi fikk. Dette er en veldig viktig seier for oss, sa han.

– Ålreit prestasjon

Tromsø-trener Gaute Helstrup var naturlig nok ikke fornøyd.

– Prestasjonen synes jeg er ålreit, men resultatet er kjedelig. Vi var litt bedre enn dem i første omgang, men forsvarte oss dårligere i boksen på to dødballer. I andre kom vi til muligheter vi ikke tok, sa han.

3-1-målet drepte spenningen i kampen, der Tromsø lå under 0-2 til pause, men kjempet seg tilbake med en redusering fra August Mikkelsen fem minutter ut i annen omgang.

Mål av midtstopper Sander Moen Foss og Vidar Ari Jónsson hadde gitt Sandefjord en god start på kampen.

Årets første

Felles for de to målene var at de kom litt ut av ingenting, da Tromsø-forsvaret ikke hang med i svingene.

Seieren er årets første for Sandefjord, som i likhet med TIL ligger midt på tabellen.

Tromsø har en seier, en uavgjort og to tap. I neste runde venter Strømsgodset, mens Sandefjord skal opp mot Rosenborg.

