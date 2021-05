NTB Sport

Med seieren har Ole Gunnar Solskjærs menn gått hele sesongen uten nederlag på fremmed gress. Det har bare to lag klart før dem i den engelske toppdivisjonen: Preston North End i 1888-89-sesongen og Arsenal to ganger i 2001/2002 og 2003/2004.

– Hjemmeformen vår denne sesongen har ikke vært den beste, men for en prestasjon. Å gå en sesong ubeseiret borte er noe vi vil være stolte av, sa Solskjær til BT Sport etter kampen.

For Wolverhampton endte en skuffende sesong med 13.-plass etter tapet for Manchester United, i det som var Nuno Espírito Santos siste kamp som Wolves-trener.

– Det var veldig spesielt og emosjonelt. Jeg kommer til å savne det. Jeg takket hver og en av dem, sa Espírito Santo om avskjeden.

Wolverhamptons portugisiske manager hadde nok håpet på å avslutte med seier da han fikk se laget trenerkollega Solskjær stilte opp med på motsatt banehalvdel.

For med finale i europaligaen mot Villareal kommende onsdag, sparte Solskjær på kruttet i siste serierunde og stilte med en førsteellever helt blottet for profiler. Blant andre Bruno Fernandes, Paul Pogba, Luke Shaw og Edinson Cavani var ikke engang å finne på benken.

Mål for svensk unggutt

Likevel kunne den svenske unggutten Anthony Elanga heade Manchester United i føringen etter et snaut kvarter. Daniel James kom seg fri på kanten og slo et flott innlegg på hodet til den 19 år gamle svenske angriperen.

Nélson Semedo fikk utlignet etter 39 minutter, men rett før pause var det eldstemann på banen, Juan Mata, som sendte United i føringen igjen på straffespark. Donny van de Beek ble truffet på ankelen og etter en VAR-sjekk dømte dommer Mike Dean straffespark.

Etter hvilen var det svært lite som skjedde annet enn at Will Fish og Hannibal Mejbri fikk sine debuter for Manchester United.

En annen unggutt, Amad Diallo, fikk en kjempemulighet til å legge på til 3-1 etter 60 minutter etter nok et godt innlegg fra Daniel James, men supertalentet sløste bort sjansen.

Likevel holdt det til seier for Solskjærs unge lag, som fikk den norske manageren til å stråle etter kampen.

– Det fikk meg til å smile å se alle disse spillerne vise seg fram, i tillegg til at det ikke ble noen skader.

Espírito Santo ble hyllet

Wolverhampton produserte skuffende lite i Espirito Santos avskjed, og etter at Newcastle gikk opp til 2-0 da kampen nærmet seg slutten, falt ulvene ned til 13.-plass på tabellen, med færre scorede mål enn Newcastle.

Dermed ble det ikke den avslutningen Nuno Espírito Santo hadde håpet på. Treneren har fått kultheltstatus i klubben etter opprykket i 2018 og overraskende godt spill i Premier League.

Portugiseren fikk i alle fall en æresrunde rundt stadion med Wolves-fans og hyllest av hele spillergruppen.

