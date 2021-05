Norsk rallyprofil ilagt lang utestengelse for smittevernbrudd

NTB Sport

Det var nettstedet Parc Ferme som først meldte om utestengelsen søndag. NRK har også omtalt saken.

Veiby kom ikke til start i Rally Portugal denne helgen på grunn av en positiv koronatest. Søndag la FIA så ut et jurydokument som viser at nordmannen er utestengt i hele seks måneder for brudd på smittevernet ved to anledninger.

FIA hevder blant annet at nordmannen unnlot å informere om at han hadde vært i nærkontakt med en koronasmittet person i forkant av Rally Portugal.

I tillegg fremgår det at han skal ha kjørt til Spania den 20. mai for å gå i isolasjon der, selv om han skulle ha gjort dette i Portugal, hvor han var da han fikk svar på den positive testen.

«Sjåføren Mr. Ole Christian Veiby med bil nummer 27 avklarte ikke med FIAs covid-19-delegat at han har vært nærkontakt med en person som var smittet med covid-19 før konkurransen i Portugal. Mr. Veiby kjørte også fra Portugal til Spania til tross for at han hadde fått en positiv covid-19-test, som er et brudd på de lokale smittevernreglene», står det i juryens beslutning, hvor de også navngir personer de omtaler som vitner.

Veiby har selv lagt ut en uttalelse på Twitter der han kaller avgjørelsen «et stort sjokk». Han skriver videre at han forstår alvoret i situasjonen, men at han handlet i tråd med informasjonen som ble gitt og i god tro.

Rallyprofilen hevder han fikk beskjed om at det var greit å være i karantene hjemme, forutsatt at han kjørte direkte dit i bil.

– Jeg kan bare beklage situasjonen, og jeg synes synd på laget mitt. Jeg håper virkelig ikke at jeg har utsatt noen andre for viruset, skriver han blant annet.

