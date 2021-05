Norsk opptur i hockey-VM: Trettenes med hattrick mot Italia

NTB Sport

Norge innledet mesterskapet i Riga med en tung 1-5-smell for Tyskland lørdag, mens Italia fikk 4-9-pryl mot samme lag dagen før.

Mathias Trettenes hadde dagen da alt gikk inn. Sveits-proffen ga seg ikke før han hadde scoret tre ganger, en gang i hver periode. Mats Rosseli Olsen kom også i målprotokollen for Norge.

– Det smakte godt. Vi gjør en solid kamp. Det kunne like gjerne vært andre som hadde scoret, for vi jobbet bra for hverandre. I dag var det jeg som hadde dagen, sa Trettenes beskjedent til Viasat 4.

Trettenes gjorde 1-0 på en effektiv kontring i en åpningsperiode det norske laget dominerte stort, men uten helt å få uttelling. Stavanger-mannen har vært blant Norges beste spillerne i de fem oppkjøringskampene mot Sverige og Danmark.

– Det var et enkelt, men et bra mål, sa Trettenes.

Perfekt treff

2-0 kom i et overtallsspill tidlig i midtperioden. Mats Rosseli Olsen traff perfekt på pasningen fra Ken André Olimb. Deretter kom 3-0 da Norge igjen var i overtall. Trettenes satte pucken i mål via en italiensk spiller.

Han fullførte sitt hattrick tidlig i tredje periode. Da styrte han inn et skudd fra backen Erlend Lesund etter at Tobias Lindström hadde vunnet en dropp i offensive sone.

Italienerne reduserte til 1-4 da Daniel Frank fikk pirke pucken forbi Henrik Haukeland i det norske buret.

Norge vant skuddstatistikken 39-18. I den gode midtperioden fyrte de norske spillerne av hele 23 skudd og to av dem endte i mål.

Koronaherjet

Italia fikk sin VM-oppkjøring ødelagt av minst 15 koronasmittede spillere og ledere. Tre av oppkjøringskampene ble avlyst, og den italienske treneren Giorgio de Bettin måtte kalle inn flere unge og uerfarne spillere.

Norge vant 7-1 i siste VM-møte mellom lagene for to år siden.

Petter Thoresens menn har spillefri mandag, men skal ut mot de regjerende mesterne Finland tirsdag.

– Som spillegruppe tar vi med oss denne seieren. Vi skal bruke fridagen godt, men vi er spillesugne og tilbake på hesten igjen, sa Trettenes om veien videre.

