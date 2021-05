Haaland så Verstappen vinne i Monaco – Leclerc fikk biltrøbbel

NTB Sport

Leclerc, som sikret seg beste startspor i kvalifiseringen lørdag, ble tvunget til å gi seg før løpet i Monaco på grunn av en ødelagt girkasse.

Hjemmehåpet fra Monaco var involvert i en krasj i kvalifiseringen, men greide likevel å notere den raskeste tiden. Etterpå ble det sagt at det ikke var nødvendig å bytte girkassen. Søndag var beskjeden en annen.

– Hjerteskjærende, tvitret Leclerc da løpet nærmet seg slutten.

Med Leclerc ute av løpet, var det Verstappen som fikk starte i beste startspor. Nederlenderen hadde få problemer med å både forsvare det og øke ledelsen. Han vant til slutt sin tolvte seier i formel 1-sirkuset og hans første i det prestisjefylte Monaco Grand Prix, der flere idrettsstjerner var til stede.

Kjendistungt

Erling Braut Haaland overvar løpet fra en luksusyacht som lå til kai i kystbyen, og i intervjusonen etter løpet ble Verstappen gratulert av tennisstjernen Serena Williams.

– Det er så spesielt å vinne her, og for meg å være på podiumet her for første gang, sa Verstappen i intervjuet med arrangøren.

Like etter høstet han og de andre formel 1-førerne lovord fra Williams, som lader opp til Roland Garros i Paris neste uke.

– Det er en stor ære å være her som fan og se så fantastiske atleter. Gratulerer, sa Williams.

Mercedes-trøbbel

Valtteri Bottas, som startet som nummer to, fikk også trøbbel med bilen da han skulle inn til pit stop på den 31. runden. Mercedes klarte ikke å få av det høyre forhjulet, og tidstapet i depotet ble såpass stort at finnen ga seg.

Det ville seg heller ikke for lagkamerat Lewis Hamilton, som startet som nummer seks. Den regjerende formel 1-mesteren endte på en sjuendeplass, men hadde raskeste rundetid på runde 71 med tiden 1.12,909.

Leclercs lagkamerat i Ferrari, Carlos Sainz, endte på annenplass, mens Lando Norris tok tredjeplassen.

