Agdestein sørget for Aalesund-seier

2-4-tap for Raufoss er langt fra bra nok for et AaFK som jakter en retur til Eliteserien. Da var det godt å ha Agdestein på banen søndag.

29-åringen var frempå tidlig i hjemmekampen mot «Kåffa». Allerede etter 11 minutter avsluttet han en halvmeter utenfor mål etter en god pasning fra Sigurd Haugen.

Spissen fikk muligheten igjen tolv minutter senere, da KFUMs sisteskanse noe klønete headet ballen i beina på ham. Agdestein bommet imidlertid på det åpne målet fra langt hold.

I 2. omgang satt den endelig for 29-åringen. Like etter timen spilt svingte Simen Bolkan Nordli et frispark inn i feltet, og AaFK-spissen gjorde resten med pannebrasken. Via metallet sendte han hjemmelaget i føringen.

Bortelaget var nær utligning minutter senere, men Remi-André Svindland skjøt utenfor stengene.

Aalesund klarte å holde eget mål rent og vant 1-0.

Neste utfordring for Lars Arne Nilsens menn er Start på bortebane.

