Major-trøbbel for Hovland – veteranen Mickelson i klar ledelse

Hovland hadde fem slag opp til teten før start på tredjerunden og var på skuddhold i seierskampen foran det som i golfsporten kalles «moving day». Nordmannens navn endte opp med å bevege seg nedover, og ikke oppover, på resultatlistene.

Allerede på hull nummer tre ble det trøbbel for Hovland. Utslaget endte i bunkeren, og dermed måtte han ha ytterligere to slag på å komme inn på greenen. Tre påfølgende putter ga en sur dobbeltbogey.

De første ni hullene inneholdt ellers åtte par, før situasjonen lysnet betydelig da Hovland noterte birdier både på hull ti og elleve.

Mer trøbbel

Problemene var imidlertid ikke over. På hull 13 havnet Oslo-gutten igjen i bunkeren, hvilket etter to påfølgende putter ga dagens første bogey på scorekortet.

Hull og 16 og 17 endte med samme resultat, og plutselig var Hovland tre over par for dagen. Runden ble avsluttet med et hull på par.

Etter endt dag lå Hovland på delt 38.-plass, men fortsatt var mange spillere ute i banen.

Blant dem som ikke var ferdige med sin tredjerunde da Hovland tok plass i klubbhuset var veteranen Phil Mickelson. 50-åringen ledet PGA-mesterskapet foran lørdagens runde og fortsatte med å spille drømmegolf.

Birdie-kjør

Allerede på hull to og tre plukket ringreven fram birdier, og også hull seks og sju gikk han ett slag under par. Mickelson var ikke snauere enn at han trillet i dagens femte birdie på hull ti, og fortsatt var scorekortet fritt for bogeys.

Det gir en formidabel ledelse på fem slag i turneringen.

Mickelson synes å ha prikket formen perfekt til et av sesongens desiderte høydepunkter for golfeliten.

Etter ti spilte hull fulgte fire spillere nærmest amerikaneren på resultatlista. De er alle fem slag under par totalt. Blant dem er japaneren Hideki Matsuyama, som tidligere i år vant major-turneringen The Masters.

