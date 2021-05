Lewandowski satte ny målrekord i Bundesliga: – Som å være i en science fiction-film

NTB Sport

Den polske superspissen vartet opp med en historisk scoring helt på tampen av Bayerns aller siste ligakamp for sesongen.

Hele 41 baller har Lewandowski satt i nettmaskene i den tyske ligaen inneværende sesong, selv med fem kamper på sidelinjen. Dermed er den 49 år gamle målrekorden til Gerd Müller slått, en notering som lenge ble betraktet som uslåelig.

Bayern vant lørdagens kamp mot Augsburg 5-2.

– Du venter i 90 minutter, og så kommer den de siste sekundene. Det var som å være i en science fiction-film. Jeg har mistet stemmen, sa Lewandowski til tyske Sky etter kampen.

– Det var litt skuffende å ikke score før, men noen ganger må sånne rekorder kjempes for, tilføyde han.

Historisk

Bayern München har allerede sikret seg ligatrofeet, men det la ingen demper på 32-åringen Lewandowskis målhunger.

Det måtte 89 minutter til før stjernespissen fant nettmaskene, men så satt den endelig. Augsburg-keeper Rafal Gikiewicz avverget skuddet fra Leroy Sanè, men returen ble plukket opp av Lewandowski. Bayerns nummer ni rundet keeper, fant nettmaskene og skrev seg inn i historiebøkene.

Jeffrey Gouweleeuw (selvmål), Serge Gnabry, Joshua Kimmich og Kingsley Coman scoret de øvrige målene for Bayern, mens Andre Hahn og Florian Niederlechner scoret for gjestene.

Dette er femte gang på seks år at Lewandowski er toppscorer i Bundesliga.

Bremen rykket ned

Selv med 14 mål færre enn den polske storscoreren, ble årets Bundesliga-sesong også avsluttet på best mulig vis for Erling Braut Haaland.

Hjemme mot Bayer Leverkusen satte jærbuen to baller i nettet, og rundet av sesongen med 27 scoringer. Dortmund vant 3-1 og tok tredjeplassen i Bundesliga foran Wolfsburg.

Like bra gikk det ikke for Werder Bremen, som etter 2-4-tap for Borussia Mönchengladbach rykket ned. Det er første gang på 40 år at klubben rykker ned fra det øverste nivået i tysk fotball.

Bremen kjempet med Köln og Arminia Bielefeld om å unngå direkte nedrykk.

(©NTB)