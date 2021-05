Historisk dansk seier i ishockey-VM

NTB Sport

Etter elleve nederlag kom den første seieren over Sverige for danskene med 4-3.

Danskene spilte privatkamp og slo Sverige i april og viste lørdag at det kanskje ikke var en tilfeldighet. Emil Løjborg Kristensen scoret ett av Danmarks mål. For Sverige nettet Carl Klingberg to ganger, mens Henrik Tömmernes scoret ett mål.

Svenskenes trener Johan Garpenlöw tok timeout halvannet minutt før slutt og avsluttet uten keeper i et siste forsøk, men Danmark forsvarte seg og slet seg inn til 4-3-seier.

Nå venter Sveits søndag for danskene, mens Sverige møter Hviterussland.

(©NTB)