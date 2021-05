U23-EM i friidrett i Bergen er avlyst

NTB Sport

Mesterskapet skulle blitt holdt fra 8. til 11. juli, men utgår på grunn av koronapandemien.

– Vi har snudd alle steiner, hatt gode dialoger med myndighetene og sett på alle muligheter, herunder også på mulighetene til å få fritak fra dagens karantenebestemmelser ved innreise. Men signalene fra myndighetene var at det ikke ble ansett som mulig å gi et slikt unntak for dette mesterskapet, og det var heller ikke mulig å få et definitivt svar på når karantenekravet kunne bli opphevet, sier arrangementsansvarlig og styremedlem i NFIF, Ragnfrid Llano.

Mesterskapet ville samlet omkring 1200 deltakere fra 47 land i tillegg til støtteapparat og 600 frivillige.

Det europeiske friidrettsforbundet (EA) opplyser at det vil bruke de neste ukene på å finne en ny arrangør av årets U23-EM. Mest sannsynlig blir det etter Tokyo-OL i juli/august.

(©NTB)