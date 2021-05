Rødt ønsker MDG velkommen etter i støtten om norsk boikott av Qatar-VM

NTB Sport

– Vi har sett det i forbindelse med OL i Kina, samt OL og fotball-VM i Russland, tidligere: Myndighetene bruker idretten til å vise seg fram. Effekten er ekstremt ødeleggende både for idretten og menneskerettighetssituasjonen i Qatar. Idretten bør si nei til å delta i renvaskingen av et diktatur, sier fungerende partileder Arild Hermstad i MDG til VG.

Partiet er ikke det første som tar til orde for en boikott. Allerede i 2015 var Rødts partileder Bjørnar Moxnes ute og mente NFF burde kreve at VM ble flyttet.

– I Rødt er vi glade for at flere partier endelig slutter seg til kravet om boikott av Qatar-VM. Rødt sluttet seg til kravet allerede i 2015 og var dermed det første partiet som gjorde det, sier Moxnes til NTB.

– Grundig dokumentert

Moxnes håper flere partier blir med.

– Qatars slavedrift, overgrep og korrupsjon er grundig dokumentert, og det har hele tiden vært naivt å tro at dialog skal føre fram. Derfor er det godt å se at MDG nå støtter kravet om boikott. Nå håper jeg flere partier går ut med tydelig støtte til kravet.

Første vara for Rødt på Stortinget, Seher Aydar, mener det ikke er gjort nok siden tildelingen i 2010.

– Det er gjort noen grep etter tildelingen for å bedre arbeidsforholdene, men det er langt fra bra nok, og Amnesty sier det er langt mellom liv og lære. Det bør være nok til at Norge ikke kan sette et godkjentstempel på en idrettsfest som har hatt enorme menneskelige omkostninger, sier hun.

– Grisetakling

MDGs Hermstad mener også det er naivt å tro på dialog, som har vært linjen Norges Fotballforbund (NFF) har lagt seg på i diskusjonen. I NFFs Qatar-utvalg ble det lagt fram et flertall om at man ikke bør boikotte neste års VM.

– Hele denne saken er en grisetakling på både menneskerettighetene og idrettens egne verdier, sier Hermstad.

I Norge har en rekke toppklubber og supporteralliansen NSA tatt til orde for boikott av neste års fotball-VM i Qatar. Det skal stemmes over saken på et ekstraordinært fotballting 20. juni.

Også alle de politiske ungdomsorganisasjonene unntatt Høyre har gått sammen og oppfordret til boikott.

