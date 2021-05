Nuno gir seg som Wolves-trener

NTB Sport

Det betyr at Nuno leder Wolves for siste gang i hjemmekampen mot Manchester United kommende søndag.

Portugiseren kom til Wolves i 2017, og han førte laget opp til Premier League, der det tok 7.-plass i sin første sesong. Siden har Wolves blant annet spilt kvartfinale i europaligaen.

– Helt siden første dag har ambisjonen vår vært å få til en positiv endring og løfte denne klubben framover. Og jeg er stolt over å si at vi gjorde det hver eneste dag. Vi oppnådde målene våre, og vi gjorde det med lidenskap sammen, sier Nuno til Wolves' nettsted.

– Søndagen kommer til å bli veldig emosjonell, men jeg er så glad for at fansen er tilbake på Molineux, og at vi kan dele et siste spesielt øyeblikk sammen, fortsetter han.

Wolves opplyser ikke hvorvidt de er i ferd med å få på plass en erstatter for hovedtreneren.

