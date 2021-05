Latvia med åpningsskrell – slo gullkandidat Canada i hockey-VM

NTB Sport

Ikke bare scoret latvierne mål, men de greide samtidig å holde eget bur rent.

Miks Indrasis ga hjemmelaget ledelsen da det gjensto to sekunder igjen av første periode. Canadierne ble straffet for å være i undertall etter en to minutters utvisning i forkant av målet.

Latvia doblet til 2-0 ved Oskars Batna snaut ni minutter ut i midtperioden. Målscorerne holder til daglig til i russisk og fransk ishockey.

Canada har vunnet VM hele 26 ganger, senest i 2016. Nordamerikanerne har i tillegg ni OL-medaljer. Derfor var det ventet canadisk åpningsseier i en tilskuertom Arena Riga, men slik ble det ikke.

Latvia har aldri blitt bedre enn nummer sju i VM-sammenheng. Vertslandet er trent av canadiske Bob Hartley.

Norge er som Latvia og Canada en del av gruppe B. Petter Thoresens lag starter mesterskapet mot Tyskland lørdag.

(©NTB)