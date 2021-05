Hovland storspiller i voldsom vind

NTB Sport

Knallsterk vind gir spillerne store utfordringer på Kiawah Island-banen i South Carolina, men Hovland er regnet for å være blant de beste til å takle slike situasjoner.

Det viste Oslo-gutten til gagns på sine to første hull da han fredag innledet runde to i majorturneringen. Etter et strøkent innspill fikk han birdie på første forsøk.

På neste hull måtte det en redningsaksjon til for at han skulle holde seg på par. Utslaget havnet i bunkeren, og først etter tre slag lå ballen på fairwayen. Der gjorde Hovland jobben.

23-åringen ligger i skrivende stund på andreplass og er ett slag bak stjerneveteranen Phil Mickelson. Amerikaneren er ferdigspilt for dagen etter å ha brukt 69 slag. Det er tre slag under par.

Ingen nordmann har vunnet en majorturnering i herregolf. Det kan Hovland gjøre noe med i løpet av helgen.

(©NTB)