Drama i EM: Finale måtte svømmes på nytt etter svensk protest

TV-bildene fra Budapest viste merkelige scener. Hansson hadde fortsatt grep i bassengkanten etter at konkurrentene var i vannet. Svensken mente det skyldtes en lydtabbe fra arrangøren.

– Jeg mener det var en feilaktig start. Det var som om det kom to pip rett etter hverandre. I så tilfelle skal det være omstart. Jeg snudde meg og så at alle kjørte på, men jeg ventet på at alle skulle stanse, sa hun til C More.

Den svenske leiren la inn protest etter finalen. Da hadde allerede medaljevinnerne blitt kåret, men juryen tok klagen til følge.

Finalistene måtte dermed ut i vannet på nytt senere på kvelden. Der ble Hansson nummer seks.

Også i omsvømmingen var Kathleen Dawson raskest og sikret britisk gull, men sølvet byttet eier. Kira Toussaint trodde hun var på pallen, men nederlenderen ble bare nummer fire da resultatlistene skulle spikres.

Margherita Panziera fra Italia svømte inn til sølvmedaljen, mens russiske Maria Kameneva ble treer i begge omgangene.

