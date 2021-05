NTB Sport

Ruud vant 6-3, 6-2 i en kamp som varte i én time og 19 minutter.

Ruud var i semifinale for fjerde turnering på rad. I motsetning til Monte-Carlo Masters (Andrej Rublev), München (Nikoloz Basilashvili) og Madrid Masters (Matteo Berrettini) tok han seg også over det siste hinderet og er for første gang finaleklar i en ATP-turnering i Europa.

– Det hadde jeg ikke tenkt på, men mine tidligere finaler har vært i Sør-Amerika og USA. Det er gøy å få min første finale i Europa, og jeg er glad for at det skjedde her i Genève. Det er en fin turnering og en fin by. Jeg håper det blir mange finaler på europeisk jord, sa Ruud til NTB.

– Så har jag tapt noen semifinaler i det siste, og jeg hadde veldig lyst til å komme til en ny finale. Min forrige var i den siste turneringen før alt ble stengt ned i fjor, så det er en stund siden.

Lørdag jager han sin første tittel på europeisk grus. Seieren i Buenos Aires i fjor er fortsatt hans eneste ATP-tittel. Han var i finale også i Houston i 2019 og Santiago i 2020.

I finalen møter han canadieren Denis Shapovalov eller uruguayaneren Pablo Cuevas.

Slo tilbake

Andujar er 35 år og rangert på 75.-plass. Han har på det beste vært på 32.-plass og har vunnet fire titler. Tidligere i turneringen slo han ut verdensstjernen Roger Federer, så han kan fortsatt spille tennis.

Andujar vant de seks første poengene i egen serve, men da Ruud stoppet den rekka ga han motstanderen trøbbel, vant tre på rad og skaffet seg sin første bruddball. Det ble et langt game, men på fjerde bruddball avgjorde Ruud med en vinner på linjen og brøt til 2-1-ledelse.

Deretter holdt begge spillerne serven fram til 5-3 for Ruud. Nordmannen skaffet seg settball på 30-40 i motstanderens serve, og en lang ballveksling endte med at Andujar slo ut. Dermed vant Ruud det første settet etter 43 minutters spill.

– Han spilte hurtigere enn jeg ventet, og det tok litt tid å bli vant til det, men jeg fikk en bedre og bedre følelse og tok vare på sjansene jeg fikk. Kampen var jevnere enn stillingen tyder på, men de viktige poengene gikk i min favør, sa Ruud.

Jobbet med serven

Han skaffet seg to bruddballer i Andujars første servegame i 2. sett, men greide ikke å utnytte dem. I stedet brøt han til 3-1 i Andujars neste serve. Motstanderen ledet 30-0, men Ruud slo tilbake og vant fire poeng på rad.

Deretter holdt Ruud serven fram til 5-2-ledelse. Han skaffet seg to matchballer i Andujars serve og utnyttet den første da motstanderen sendte en volley i nettet.

Ruud ga ikke motstanderen en eneste bruddball og sa at han har jobbet med serven. Så langt er han svært fornøyd med utbyttet.

– Jeg har slitt litt med skulderen og har jobbet med ikke å slå ballen for langt bak, men treffe den foran. Det har fungert bra. Det var rett avgjørelse å jobbe med den justeringen, og jeg har servet bra i det siste. Jeg liker den endringen, sa han.

(©NTB)