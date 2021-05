Thorstvedt i fyr og flamme for Genk – hattrick i 4-0-seier

NTB Sport

Nordmannen scoret de tre første målene. 1-0 lå i nettet like før pause, mens det sto 2-0 like etter pause. 3-0 var et faktum etter 64 minutter, etter pasning fra Paul Onuachu.

Cyriel Dessers fastsatte resultatet til 4-0 like før full tid, men det var rogalendingen som var den store snakkisen etter nok en glimrende kamp.

Thorstvedt har nå scoret sju mål på 29 kamper denne sesongen, og seks av dem har kommet siden 4. april, på de siste åtte kampene.

Genk har 41 poeng og er to poeng bak ledende Brugge i sluttspillet som spilles mellom de fire lagene som endte først i grunnserien. Brugge spiller senere torsdag og kan avgjøre gullduellen med seier over Anderlecht.

Lykkes ikke det, får Genk sjansen når sluttspillet avsluttes søndag med bortekamp mot Brugge.

