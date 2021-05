Landsskytterstevnet avlyses også i 2021

NTB Sport

Elverum skulle i utgangspunktet vært vertsby for stevnet i 2020, men da ble arrangementet naturlig nok avlyst. I stedet fikk Elverum arrangementet fra 6. til 13. august i 2021.

Bodø ble da flyttet som arrangør til 2022, noe byen fremdeles vil være. Voss og Steinkjer vil ha arrangementet i 2023 og 2024.

– Det er særdeles trist at vi også i år må ta den tunge avgjørelsen å avlyse vårt flaggskip Landsskytterstevnet, forteller president i Det frivillige Skyttervesen (DFS), Bernt Brovold, i en pressemelding.

Avgjørelsen ble tatt av et samlet skytterstyre.

– Kunne ikke risikere

– Landsskytterstevnet er et av Norges aller største sportsarrangementer, og med den usikkerhet som fortsatt råder med pandemien, så mener vi at beslutningen er klok og ansvarlig, sier Brovold.

– Som en stor og viktig samfunnsaktør, kunne vi ikke risikere at planleggingen med tusenvis av dugnadstimer, samt gjennomføringen med reising og opphold for skytterne med familier, kunne medføre fare for smittespredning. Beslutningen måtte også tas nå for at arrangøren ikke skulle pådra seg store økonomiske utfordringer, forklarer Brovold.

«Hjemme-LS»

DFS planlegger derimot å gjenta fjorårets såkalte «Hjemme-LS» i landets 800 skytterlag. 5.000 skyttere deltok i arrangementet.

– Samtidig prøver vi å få i stand et mindre stevne på Elverum i samarbeid med Elverum skytterlag, Forsvaret og NRK, for å styrke kompetansen til framtidige landsskytterstevner. Formen på dette arrangementet begynner vi nå å planlegge med fullt trykk, sier Brovold.

I fjor ble alle skytterkonger, skytterdronninger, skytterprinser og skytterprinsesser fra landsskytterstevnene i perioden 2000 til 2019, samt landslagsskytterne og noen av de beste unge skytterne i landet, invitert til et alternativt arrangement i august. Der ble Ole Kristian Bryhne kåret til skytternes mester.

(©NTB)