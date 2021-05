Gerrard og Beckham inn i Premier Leagues Hall of Fame

NTB Sport

Det offentliggjorde Premier League på sitt nettsted torsdag. Gerrard ble stemt inn torsdag formiddag, mens Beckham fikk plass på den gjeve listen noen timer senere.

De to tidligere midtbanegigantene i henholdsvis Liverpool og Manchester United slår dermed følge med Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard og Dennis Bergkamp, som allerede har tatt plass på Hall of Fame-listen.

På de 504 Premier League-kamper sto Gerrard for 120 mål og 92 målgivende pasninger. Han vant prisen for månedens spiller seks ganger. Prisen for årets spiller fikk han aldri med seg, men han ble nummer to i 2001/02, 2008/09 og 2013/14 i løpet av sine 16 år i Liverpool.

Vinnervilje, knallharde taklinger og like harde skudd var blant det som gjorde ham elsket av Liverpool-fansen. Nå har Gerrard en ny rolle som trener for den skotske storklubben Rangers, som nylig sikret seg sitt første seriemesterskap på ti år.

Beckham vant Premier League hele seks ganger med Manchester United og bidro med 62 scoringer og 80 assists i løpet av 265 kamper for storklubben. Han sier at det er en ære å bli innlemmet i Premier Leagues Hall of Fame med «disse legendene i sporten og ligaen».

I alt 23 navn er plukket ut som mulige kandidater til nyopprettede «Hall of Fame» i denne omgang. Det er et utvalg eksperter samt fansen som har stemt fram spillerne som kommer gjennom nåløyet.

