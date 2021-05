Berget scoret da Malmö inntok tabelltoppen

NTB Sport

Det var tre poeng som kan vise seg dyrkjøpt, ettersom stjernene Anders Christiansen og Ola Toivonen måtte ut med skade. For Christiansen kan det knuse drømmen om plass i Danmarks EM-tropp.

Berget scoret ledermålet i det 27. minutt. Jonas Knudsen tok et langt innkast, midtstopper Anel Ahmedhodzic stusset i stolpen, og Berget satte returen i mål.

Per Frick utlignet tidlig i 2. omgang, men Veljko Birmancevic ble matchvinner med et distanseskudd.

Kampen var framskutt fra 13. runde, som egentlig skal spilles i månedsskiftet juli-august. Malmö er ett poeng foran Djurgården, som har spilt en kamp mindre.

Christiansen satte seg ned allerede etter tre minutter og tok seg til baksiden av høyre lår.

– Det er en guttedrøm å få et sluttspill med Danmark. Det er en fordel for meg at det blir tropper på 26 spillere, og jeg gjør alt for å komme med, sa Christiansen nylig.

På overtid i første omgang vred Toivonen seg i smerter etter en duell. Han kunne heller ikke fortsette.

Det er en serierunde igjen i Allsvenskan før EM-pausen.

