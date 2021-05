Store svenske medier uteblir fra Tokyo-OL

NTB Sport

Det bekrefter de to TV-kanalene overfor Aftonbladet. Det er første gang på over 60 år at SVT ikke dekker et OL med tilstedeværelse.

Samtlige mediefolk som vil inn i Japan i forbindelse med sommerens olympiske leker, må ha søkt om en offisiell medieakkreditering. Det har ikke SVT og TV 4 gjort.

Dermed vil de ikke få innreisetillatelse.

Tidligere har OL-dekningen vært løst uten akkreditering ved å intervjue utøvere og ledere utenfor akkreditert område. Det går altså ikke denne gangen.

– Hvert OL er unikt, og vi tilpasser vår dekning til de rådende omstendighetene. OL i 2014 og 2016 dekket vi uten akkrediteringer, mens i 2018 hadde vi et opplegg med akkrediteringer, sier SVTs sportssjef Åsa Edlund Jönsson til Aftonbladet.

Hun opplyser videre at man denne gangen har vurdert det dit hen at OL dekkes best uten akkrediteringer, ikke minst med tanke på pandemien og de begrensningene som råder i Japan.

