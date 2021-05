Schmid med etappeseier i Giroen – sammenlagtkandidater falt av

NTB Sport

Sveitseren Schmid (Qhubeka-Assos) hindret en populær seier til det 22-årige hjemmehåpet Alessandro Covi da han parkerte italieneren i den siste motbakken og tråkket først over målstreken. UAE-rytteren Covi var regnet som favoritt i en spurt mellom de to, men stivnet like før mål.

De to hadde vært del av et brudd på ti mann som på det meste hadde nesten ni minutters forsprang til hovedfeltet. Men på tampen sto det bare mellom Schmid og Covi. Treer Harm Vanhoucke fra Lotto Soudal trillet i mål 26 sekunder etter vinneren.

Rytterne var gjennom en krevende, kupert etappe med innlagte gruspartier mellom Perugia og Montalcino. Det ga mye underholdning underveis og store bevegelser i fronten mot slutten av etappen.

Foss-løft

Tobias Foss, Norges eneste innslag i årets Giro, gjorde en solid innsats på etappen og ble nummer 16. Han endte 3.35 bak vinneren og kjørte seg opp til en 9.-plass sammenlagt i rittet.

Foss markerte seg også underveis da han sammen med lagkameraten George Bennett tok opp jakten på utbrytergruppen drøyt 40 kilometer før mål.

Forspranget til rytterne bak holdt imidlertid bare i drøyt 15 kilometer. Ineos og sammenlagtfavoritten Egan Bernal kjørte hardt i front av hovedfeltet og tok inn Jumbo-Visma-duoen.

Sterk favoritt

Sammenlagtleder Bernal kom i mål på 11.-plass og økte forspranget til sine argeste konkurrenter.

Remco Evenepoel ble fullstendig frakjørt og havnet langt nede på resultatlistene. Aleksander Vlasov overtok 2.-plassen i sammendraget, men er 45 sekunder bak Bernal.

– Det var en veldig krevende dag, og vi forventet at det skulle bli noen luker. Jeg er glad for å komme inn til ledelse, og vi må holde oss fokuserte inn mot neste etappe, sa Bernal til arrangøren.

Treer i sammendraget er nå italieneren Damiano Caruso, som ligger 1.12 bak Bernal. Evenepoel var toer før onsdagens etappe, men er nå på 7.-plass og frakjørt med 2.22 minutter av den colombianske lederen.

(©NTB)