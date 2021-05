Reguilón-tabber senket Tottenham da fansen var tilbake

NTB Sport

Sergio Reguilón viste seg som den målfarligste Tottenham-spilleren, dessverre for hjemmefansen i feil ende av banen. Etter at de jublet for et tidlig ledermål av Steven Bergwijn slapp Reguilón gjestene inn i kampen igjen.

I det 20. minutt slo Marvelous Nakamba et innlegg rett til Spurs-backen, som prøvde å klarere på volley. I stedet sleivet han på komisk vis ballen rett i eget mål bak en sjanseløs Hugo Lloris.

I det 39. minutt dummet Reguilón seg ut igjen. To ganger prøvde han å klarere ute på siden, men Bertrand Traoré blokkerte begge ganger. Siste gang spratt ballen til Ollie Watkins, som scoret 2-1-målet.

– Det er skuffende. Vi startet bra, men uheldige omstendigheter ga dem utligningen, og de gjorde seg ikke fortjent til det andre målet heller. Det var ikke slik vi ville vise oss fram foran fansen, sa Tottenhams midlertidige manager Ryan Mason til BBC.

Nedtur

Bergwijns ledermål var eneste lyspunkt for hjemmefansen. I det 8. minutt vant han ballen fra Nakamba, førte ballen inn i feltet og knallet den i mål.

Det var en ny nedtur da Japhet Tanganga ble båret ut med det som kan være en alvorlig skade.

Tottenham måtte tåle å bli buet av banen både til pause og ved full tid. Europacupspill neste sesong henger i en tynn tråd for klubben.

– Vi må reise oss og prestere mot Leicester i helgen, sa Mason, som ikke ville snakke om Kanes framtid.

– Han betyr mye, og han er Tottenham-spiller. Jeg har svart på så mange spørsmål om ham det siste døgnet. Nå har vi nettopp tapt en kamp, og jeg vil snakke om den, men ikke om enkeltspillere, sa han.

Hjemmejubel

Evertons og Newcastles tilhengere kunne juble for vinnermål. Richarlison nikket inn Gylfi Sigurdssons hjørnespark til 1-0 for Everton over Wolverhampton, mens Joe Willocks hodestøt på overtid i første omgang ga Newcastle 1-0-seier over tabelljumbo Sheffield United.

– Vi er fortsatt med i kampen om europacupplass. Det blir vanskelig, men vi skal gjøre vårt beste mot Manchester City. Tilhengerne gir en helt annen atmosfære, og det påvirker spillernes motivasjon, sa Everton-manager Carlo Ancelotti til Sky Sports.

Joshua King var ubenyttet reserve for Everton, mens Sander Berge ikke var i Sheffield United-troppen.

