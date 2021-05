Polsk, østerriksk og italiensk CHL-motstand for Frisk Asker

NTB Sport

Det ble utfallet av gruppetrekningen onsdag. Lagene fra landene som skal delta i OL-kvalifisering på ettersommeren var plassert i et eget seedingsnivå og ble trukket i følgende grupper:

Gruppe G: Rungsted (Danmark), Rouen Dragons (Frankrike), Klagenfurt (Østerrike), Donbass Donetsk (Ukraina).

Gruppe H: Jastrzebie (Polen), RB Salzburg (Østerrike), Frisk Asker (Norge), Bolzano (Italia).

Årsaken til at disse lagene ble trukket sammen er at kampoppsettet for de andre gruppene kolliderer med OL-kvalifiseringen i tiden 26. til 29. august. Gruppe G og H starter først i september.

Slik ble de øvrige gruppene, med lag fra de høyest rangerte nasjonene:

Gruppe A: Växjö (Sverige), Sparta Praha (Tsjekkia), TPS (Finland), Pinguins Bremerhaven (Tyskland),

Gruppe B: Frölunda (Sverige), HIFK (Finland), Mlada Boleslav (Tsjekkia), Zürich Lions (Sveits)

Gruppe C: Lukko (Finland), Adler Mannheim (Tyskland), Lausanne (Sveits), Cardiff Devils (Storbritannia)

Gruppe D: Zug (Sveits), Rögle (Sverige), RB München (Tyskland), Sønderjyske Vojens (Danmark),

Gruppe E: Eisbären Berlin (Tyskland), Lugano (Sveits), Skellefteå (Sverige), Tappara (Finland),

Gruppe F: Ocelari Trinec (Tsjekkia), Leksand (Sverige), Fribourg-Gotteron (Sveits), Junost Minsk (Hviterussland).

De to beste lagene i hver gruppe går til åttedelsfinaler.

(©NTB)