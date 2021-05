Hovland spiller med Westwood og Schauffele

NTB Sport

De tre starter på det tiende hullet på Ocean-banen i Kiawah Island, South Carolina.

24 år gamle Hovland kan se tilbake på to tredjeplasser i de to siste PGA-turneringene han har spilt, men sto over helgens turnering i Texas.

Den 48 år gamle briten Lee Westwood har funnet tilbake noe av storspillet denne sesongen. Den engelske veteranen har riktignok bare to seire på PGA-touren, men han har vært med å vinne Ryder Cup for Europa hele sju ganger.

Amerikanske Xander Schauffele er en 27-åring som har hatt flere dueller med det norske golfhåpet. Han er ranket på fjerdeplass på PGA-rankingen og tok tredjeplassen i US Masters i Augusta.

Hovland er for tiden ranket som nummer elleve. Fredag slår de tre ut fra hull nummer en klokken 13.47 lokal tid (19.47).

