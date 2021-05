Christiansen-sprekk i svømme-EM

NTB Sport

Det var et skuffende resultat for 24-åringen som tidligere i EM også måtte ta til takke med 7.-plass på 400-meteren. Christiansen skal fortsatt svømme 800 meter i EM, og han må bli blant de tre beste der for ikke å reise medaljeløs fra et mesterskap for første gang siden langbane-VM i 2017.

Det skal sies at Christiansen ikke har toppet formen inn mot mesterskapet i Budapest, og at han svømmer sine første konkurranser siden desember 2019. Han er dessuten allerede klar for sommer-OL i Tokyo.

På 1500-meteren fulgte Christiansen tetduoen Mykhailo Romantsjuk og Gregorio Paltrinieri greit fra start av, og etter 700 meter var han fortsatt på 3.-plass. Men på de siste 800 meterne ble det tøft.

Han falt ganske kjapt fra 3.- til 6.-plass, og på tampen ble han også tatt igjen av ungareren Akos Kalmar. Nordmannen ble klokket inn på tiden 15.05,19, som er nesten 20 sekunder bak hans norske rekord på 14.45,35 fra VM i 2019.

Ukraineren Romantsjuk svømte distansen på solide 14.39,89 og tok gullet. Paltrinieri fra Italia kom 3,02 sekunder bak ham på sølvplass, mens det skilte ytterligere 11,45 sekunder ned til bronsevinner Domenico Acarenza, også han fra Italia.

Denne sesongens hovedmål for Christiansen og de andre toppsvømmerne er OL i Tokyo om drøyt to måneder.

