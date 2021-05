Christiansen-sprekk i svømme-EM: – Overraskende langt unna

NTB Sport

Det var et skuffende resultat for 24-åringen som tidligere i EM også måtte ta til takke med 7.-plass på 400-meteren. Som i forsøket fikk Christiansen problemer etter rundt 650 meter, og det tyder på at han ikke var helt i slag, forteller landslagssjef Petter Løvberg.

– Han slet mye mer i kvalifiseringen i går enn vi hadde trodd, og han holdt på å svømme seg ut av finalen. Henrik har vært ærlig på at han ikke var helt i slag heller, men vi var enige om at han skulle prøve å være med (i medaljekampen), sier Løvberg til NTB.

– Så får han det på samme sted som i går, og han er nok rett og slett litt for sliten nå til å være med på 1500.

Det skal sies at Christiansen ikke har toppet formen inn mot mesterskapet i Budapest, og at han svømmer sine første konkurranser internasjonalt siden desember 2019. Han er dessuten allerede klar for sommer-OL i Tokyo.

– Dette er en liten «wake up call» på at vi må konkurrere internasjonalt. Det er mange som mangler konkurranser på dette nivået, sier landslagssjefen.

Sjanseløs

På 1500-meteren fulgte Christiansen tetduoen Mikhailo Romantsjuk og Gregorio Paltrinieri greit fra start av, og etter 700 meter var han fortsatt på 3.-plass. Men på de siste 800 meterne ble det tøft.

Han falt ganske kjapt fra 3.- til 6.-plass, og på tampen ble han også tatt igjen av ungareren Akos Kalmar. Nordmannen ble klokket inn på tiden 15.05,19, som er nesten 20 sekunder bak hans norske rekord på 14.45,35 fra VM i 2019.

– Det er kanskje der vi er mest overrasket, at han var så langt unna. Vi hadde nok håpet og trodd han skulle svømme 10-15 sekunder raskere, sier Løvberg.

Ukraineren Romantsjuk svømte distansen på solide 14.39,89 og tok gullet. Paltrinieri fra Italia kom 3,02 sekunder bak ham på sølvplass, mens det skilte ytterligere 11,45 sekunder ned til bronsevinner Domenico Acarenza, også han fra Italia.

Kan snu fort

Christiansen skal fortsatt svømme 800 meter i EM, som er distansen der han er mest håpefull i EM. Han må bli blant de tre beste der for ikke å reise medaljeløs fra et mesterskap for første gang siden langbane-VM i 2017.

– Henrik er klar for å gjøre det han kan for å få overskudd inn mot 800-meterne. Han ser at muligheten er der. Han har ikke hatt problemer med åpningsfarten, og han er optimist, sier Løvberg.

– Hvor lett er det å snu det på to dager?

– Det er kanskje det Henrik er aller best til, å snu det etter å ha fått en skuffende start i et mesterskap. Ser du på VM i 2019, der han røk i kvalifiseringen på 400 meter, så svømte han en kjempefinale på 800 og tok sølv der, og så avsluttet han mesterskapet med å knuse sin personlige rekord på 1500 meter, sier Løvberg og slår fast:

– Vi kommer ikke til å gi oss eller kaste inn håndkleet før han svømt 800-meteren. Vi tar ingen full evaluering før det, og målet er å kjempe om medaljer.

Denne sesongens hovedmål for Christiansen og de andre toppsvømmerne er OL i Tokyo om drøyt to måneder.

