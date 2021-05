Manchester Citys styrtrike eier spanderer finaletur på klubbens fans

NTB Sport

Det opplyser Premier League-klubben på egne nettsider tirsdag.

Den helengelske mesterligafinalen, som spilles 29. mai, skulle opprinnelig vært spilt i Tyrkia. Nylig ble den flyttet til Portugal som følge av strenge reiserestriksjoner i Storbritannia.

Det legges opp til at 6000 supportere fra hvert av lagene slippes inn på finalearenaen i Porto.

Tirsdag opplyser City at klubbens eiere har sagt seg villige til å dekke reisekostnadene til supporterne som får billett til kampen. Grepet gjøres ifølge klubben for å sikre at ingen går glipp av kampen som følge av dårlig økonomi.

Det henvises videre til at koronapandemien har medført blant annet økning i reisekostnader. Det, i kombinasjon med at det kreves dyre PCR-tester av fans som skal på mesterligafinalen, kunne hindret mange i å reise.

Klubbeier sjeik Mansour peker på at klubben har en formidabel sesong på gang.

– Det er derfor svært viktig at så mange som mulig får sjansen til å være på denne spesielle kampen. Særlig de som har støtte Manchester City i gode og dårlige tider, sier han.

