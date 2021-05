Lunde Pedersen operert i nakken – ute av intensiven

NTB Sport

Det opplyser Norges Skøyteforbund i en pressemelding tirsdag.

Der heter det at nærmere undersøkelser av Lunde Pedersen påviste en liten glidning mellom to nakkevirvler som kirurgene valgte å operere for å stabilisere.

Inngrepet ble gjort søndag.

«Dette sikrer en stabil nakke og forkorter vesentlig tiden han trenger å bruke nakkekrage. Kirurgen bekrefter at det var en vellykket operasjon», skriver forbundet.

Ute av intensiven

Skøytestjernen er nå overført fra intensivavdelingen til vanlig sengepost.

«Han har så vidt prøvd seg ute av senga, men er fortsatt preget av situasjonen», skriver forbundet.

De andre skadene som har blitt behandlet er stabile.

28-åringen ble fredag kveld operert for to mindre brudd i venstrehånden og et brudd i høyre underarm. Han har også et mindre brudd i kinnbeinet, men den skaden krever ingen operasjon.

I tillegg har Lunde Pedersen en rift i leveren. Han har siden før helgen ligget på Ullevål sykehus.

Sykkelen knakk

Ifølge skøyteforbundet er det inntil videre uvisst når Lunde Pedersen kan være tilbake i trening.

«Med så omfattende skader vil det ta en tid før Sverre er tilbake i normal gjenge, og han vil trenge en lengre periode med opptrening og ro. Han blir værende på sykehuset inntil videre», heter det i tirsdagens uttalelse.

Forbundet forteller også mer om hendelsesforløpet da Lunde Pedersen krasjet på sykkel i forrige uke. Skøyteprofilen var på treningstur sammen med landslagskamerater ved Nesvatn i Fyresdal i Telemark da han traff et hull i veien., mistet kontroll over sykkelen og kjørte inn i en steinur.

Lagkameratene anslår farten til å ha vært rundt 45 km/t da ulykken skjedde. Sykkelen til Lunde Pedersen knakk flere steder i smellen.

Lagkameratene tilkalte øyeblikkelig hjelp, og luftambulansen var raskt på plass.

