Liverpool-stjerne kan rekke serieavslutningen – skadefri til EM

Det kunne Liverpool-manageren fortelle på onsdagens pressekonferanse før lagets kamp mot Burnley onsdag.

– Vi tok en ny undersøkelse av foten og det så bedre ut enn på første skanning. Han har en bitte liten mulighet til å bli klar til helgen, sa Klopp.

Etter at tyskeren søndag utelukket at Jota ville spille mer for Liverpool denne sesongen, var det usikkerhet om skaden også kunne påvirke muligheten for angrepsspilleren til å bli klar til EM for Portugal. Det kommer Jota etter alle solemerker til å bli, ifølge Klopp.

– Det er gode nyheter for Portugal og Diogo selv. Han er ikke i fare for å miste EM i det hele tatt.

I siste serierunde tar Liverpool imot Crystal Palace på Anfield foran supporterne. Det blir også avskjedskampen til Palace-trener Roy Hodgson, som tirsdag bekreftet at han gir seg som lagets manager etter sesongen.

