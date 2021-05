Krevende forhold venter Hovland: Kan får sitt major-gjennombrudd

NTB Sport

Det er nyhetsbyrået AFP som drar fram fem hete navn: Jordan Spieth, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Jon Rahm og Hovland.

Byrået mener at nordmannens evne til å takle spill under utfordrende vindforhold kan gjøre at han får sitt store gjennombrudd. Værprognosene tyder på at det vil blåse friskt, spesielt under de to første rundene torsdag og fredag.

Turneringen spilles på Kiawah Island, Sør-Carolina. Stedet ligger på østkysten av USA, cirka 40 mil nord for Orlando i Florida.

PGA-mesterskapet er en majorturnering. På det nivået har ikke Hovland vunnet hittil. Han er nummer elleve på PGA-rankingen.

Den totale premiepotten i turneringen denne uka er 123 millioner kroner.

