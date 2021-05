Fotballutvalg vil ikke ha norsk VM-boikott – foreslår 26 tiltak for å tvinge fram endring

NTB Sport

Qatar-utvalgets leder Sven Mollekleiv overleverte tirsdag sin rapport til fotballpresident Terje Svendsen. I den blir det besvart hvordan norsk fotball bør forholde seg til 2022-VM.

Spørsmålet om en boikott har vært helt sentralt. Utredningen blir et viktig grunnlag når Norges Fotballforbund avholder ekstraordinært ting 20. juni.

I rapporten kommer det fram at det bare var Norsk Supporterallianses to utvalgsmedlemmer som ville holde herrelandslaget hjemme hvis Norge skulle kvalifisere seg.

Alle i utvalget på 14 medlemmer er enige om at Qatar aldri burde fått VM.

– Flertallet på tolv medlemmer mener ikke boikott er det mest effektive virkemiddelet for vår skape varige endringer i Qatar, sa utvalgsleder Mollekleiv.

Kollektiv svikt

Han opplyste videre at utvalget har jobbet fram tiltak for å tvinge fram viktige endringer i tiden som kommer.

– Et samlet utvalg har foreslått 26 tiltak til hvordan NFF kan ta det samfunnsansvaret vi mener NFF bør ta, og som kan bidra for å lykkes med å skape nødvendige endringer i Qatar, Fifa og NFF, sa Mollekleiv.

– Felles for disse er at de søker varig endring, tilføyde han.

Utvalgslederen kritiserte også fotballtoppene for ikke å ha handlet da Qatar ble tildelt fotball-VM.

– Utvalgte er skuffet og overrasket over at Fifa og NFF viste manglende vilje til å ta tak i disse problemstillingene etter tildelingen. Det var en kollektiv svikt i fotballfamilien, der man viste manglende ansvarsfølelse overfor migrantarbeidernes situasjonen som man har et ansvar for, sa Mollekleiv.

– Man våknet takket være press fra grasrota, klubbene og supporterne. De tok ansvar da verdens fotball-ledere sviktet, fortsatte han.

Etterlyser informasjon

På spørsmål fra NTB om hva han tenker om at kun supporternes representanter i utvalgte stemte for boikott, svarte Mollekleiv:

– Det at vi har samlet oss om 26 ulike tiltak opplever jeg som en seier for dem som hevet røsten og tok opp dette viktige temaet for å skape endring.

Under utredningen tok toppklubbenes representant Tom Høgli og Kjersti Løken Stavrum (administrerende direktør i Stiftelsen Tinius) dissens i boikottspørsmålet, men de blir likevel inkludert som en del av flertallet.

Duoen stiller krav til tiltak og forbedringer hos neste års VM-arrangør.

I rapporten etterlyser utvalget mer informasjon fra NFF om de juridiske konsekvensene av en VM-boikott. De tar det for gitt at forbundsledelsen gir grundigere analyser på tinget i juni enn de har gjort til nå.

Ifølge fotballpresident Terje Svendsen skal Qatar-rapporten behandles i NFF i løpet av denne uken.

Markeringer

Mollekleiv-utvalget ble nedsatt i kjølvannet av den opphetede debatten om en Qatar-boikott. Den ble utløst av flere eliteserieklubbers boikottvedtak i februar og mars.

Qatar har i mange år fått kritikk for blant annet arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever. Det er også stilt kritiske spørsmål rundt måten landet ble tildelt fotball-VM på i 2010.

I februar ble det på nytt satt søkelys på fremmedarbeidernes situasjon i golfstaten. Da skrev avisen The Guardian at flere tusen arbeidere har mistet livet det siste tiåret. 37 av dødsfallene er direkte knyttet til stadionbygging.

Avsløringen førte til at en rekke norske fotballklubber, med Tromsø i spissen, krevde norsk boikott.

Det norske herrelandslaget valgte å markere sin holdning mot brudd på menneskerettighetene i forbindelse med landskampene i mars. Flere andre land fulgte det norske eksempelet.

Både i Danmark, Tyskland og Nederland har et flertall i enkelte meningsmålinger svart at de støtter en boikott. Men ingen land eller forbund har gått inn for å utebli fra mesterskapet.

