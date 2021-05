Fotballutvalg anbefaler ikke norsk boikott av Qatar-VM

NTB Sport

Qatar-utvalgets leder Sven Mollekleiv overleverer sin rapport til fotballpresident Terje Svendsen i dag klokken 12.30. Der blir det besvart hvordan norsk fotball bør forholde seg til 2022-VM.

Spørsmålet om en boikott har vært helt sentralt i utredningen. Ifølge NRK er det et virkemiddel flertallet i utvalget ikke stiller seg bak.

VG og Dagbladet melder om det samme. Sistnevnte har fått tilgang til rapporten, og der kommer det fram at tolv av utvalgets 14 medlemmer er imot en boikott av det kontroversielle mesterskapet i Qatar.

Representantene fra supportermiljøet var de to som ville holde Norge hjemme hvis Ståle Solbakkens lag skulle kvalifisere seg. Alle i utvalget er enige om at Qatar ikke burde fått VM.

Ting i juni

Dagbladet skriver at Tom Høgli og Kjersti Løken Stavrum ser ut til å ha tatt dissens, men de skal likevel være ansett for å være en del av flertallet. Duoen stiller krav til tiltak og forbedringer hos neste års VM-arrangør.

Qatar-rapporten blir et viktig grunnlag når Norges Fotballforbund har et ekstraordinært ting 20. juni.

Mollekleiv-utvalget ble nedsatt i kjølvannet av den opphetede debatten om en Qatar-boikott. Den ble utløst av flere eliteserieklubbers boikottvedtak i februar og mars.

Qatar har i mange år fått kritikk for blant annet arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever. Det er også stilt kritiske spørsmål rundt måten landet ble tildelt fotball-VM på i 2010.

Markeringer

I februar ble det på nytt satt søkelys på fremmedarbeidernes situasjon i golfstaten. Da skrev avisen The Guardian at flere tusen arbeidere har mistet livet det siste tiåret. 37 av dødsfallene er direkte knyttet til stadionbygging.

Avsløringen førte til at en rekke norske fotballklubber – med Tromsø i spissen – krevde norsk boikott.

Det norske herrelandslaget valgte å markere sin holdning mot brudd på menneskerettighetene i forbindelse med landskampene i mars. Flere andre land fulgte det norske eksempelet.

Både i Danmark, Tyskland og Nederland har et flertall i enkelte meningsmålinger svart at de støtter en boikott. Men ingen land eller forbund har gått inn for å utebli fra mesterskapet.

