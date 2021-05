Christiansen fikk det tøft i svømme-EM

NTB Sport

Det norske håpet ledet heatet fram til 450 meter, men fikk det tungt mot slutten. Han hadde falt tilbake til tredjeplass etter 500 meter og fjerdeplass etter 600. Hallveis var han nummer tre.

Med 500 meter igjen var han nummer fire og klarte å holde den plasseringen inn til mål.

Ukrainske Mihailo Romantsjuk var best i kvalifiseringen med 14.52,07. Christiansen hadde den sjette beste tiden.

Løyning imponerte

Han var et godt stykke unna sin egen norske og nordiske rekord på 14.45,35 som han satte under VM i Sør-Korea for snart to år siden.

Finalen går onsdag.

Christiansen neste øvelse i EM er 800 meter fri med forsøk fredag og finale lørdag.

I slutten av juli reiser Christiansen til sommer-OL i Tokyo som et norsk medaljehåp.

Ingeborg Vassbakk Løyning forbedret sin egen norske rekord med 0,37 sekunder i forsøket på 50 meter rygg. Det holdt til semifinale.

Hun ble nummer sju totalt i forsøkene med tiden 28,05. Hennes gamle bestenotering var på 28,42. Britiske Kathleen Dawson var best i forsøket med 27,29.

Tungt for gutta

Det ble ingen suksess for de norske svømmerne på 100 meter fri. Norgesrekoldholderen Markus Lie endte som nummer tre i sitt heat med tiden 49,85. Han var med det to tideler bak sin norske rekord. Det holdt til 51.-plass. Nicholas Lia svømte inn til 50,13 og ble nummer 60 totalt.

Niksja Stojkovski skuffet noe etter en god åpning og ble nummer åtte med 50,25 og 65.-plass totalt. De norske måtte ha svømt på 49,02 eller bedre for å gå til semifinalen.

Best i kvalifiseringen var den russiske verdensrekordholdren Kliment Kolesjnikov med 47,53.

På 100 meter bryst svømte Eva Kummen på tiden 1.09,86. Det ga 41.-plass, mens Stina Kajsa Colleou fikk tiden 1.10.43 og 47.-plass. De måtte ha svømt på 1.07,67 for å klare en plass i semifinalen.

