Napoli-seier sikrer thrilleravslutning i Serie A

Cristiano Ronaldo og Juventus kjemper for å unngå en fiaskosesong etter å ha vunnet ni strake serietitler. En plass i Champions League kan være avgjørende for å holde på de mange stjernespillerne.

Det ble vanskeligere da Napoli vant 2-0 over Fiorentina etter to mål i annen omgang søndag. Etter at Milan senere måtte nøye seg med 0-0 mot Cagliari skiller bare ett poeng mellom lagene på tredje- og femteplass.

Lorenzo Insigne bommet først på straffespark, men satte returen i mål etter 56 minutter, mens et selvmål av Lorenzo Venti elleve minutter senere avgjorde kampen i Napolis favør.

Spennende avslutning

Napoli er på fjerdeplass, ett poeng foran Juventus med bare en kamp igjen å spille. Milan er på tredjeplass med like mange poeng som Napoli.

Jens Petter Hauge ble sittende på benken da lagkameratene i Milan forgjeves prøvde å overliste Cagliari-forsvaret hjemme på San Siro.

– Vi var preget av nerver i dag. Vi gjorde vårt livs kamp mot Juventus (3-0), og så igjen mot Torino (7-0). Nå blir det enda en slik kamp mot Atalanta. Vi må gjøre vårt beste, sa Milan-trener Stefano Pioli.

Napoli avslutter mot Hellas Verona, mens Milan skal opp mot serietoer Atalanta. Juventus spiller sesongens siste kamp mot Bologna.

Thorsby-seier

Morten Thorsby spilte hele kampen da Sampdoria vant 1-0 borte mot Udinese. Fabio Quagliarella ble matchvinner på straffespark etter en hands like før slutt.

I den kampen kunne det blitt tre nordmenn på banen, men Martin Palumbo ble sittende på benken for Udinese og Kristoffer Askildsen for Sampdoria.

