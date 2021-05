Avaldsnes henter norsk landslagsprofil hjem fra tysk toppklubb

NTB Sport

Det bekrefter ledelsen i Karmøy-klubben overfor VG.

– Karina Sævik kommer hjem til Haugalandet. Vi har kjøpt henne fra Wolfsburg, mye takket være Arne Utvik, og hun lander her på mandag. Hun gleder seg og er klar for kamp så fort innreisekarantenen er fullført, sier kommersiell leder i Avaldsnes, Stian Nygård til avisen.

Sævik har en fortid i nettopp Avaldsnes, der hun spilte fra 2013 til 2015. Deretter gikk ferden til Kolbotn, før hun ble proff i franske Paris Saint-Germain og senere tyske Wolfsburg.

Nå er det altså klart for et comeback i norsk fotball for 25-åringen.

Sævik er klarert for Avaldsnes-spill etter å ha gjennomført den obligatoriske koronakarantenen. Dermed er hun aktuell for lagets startoppstilling fra den andre serierunden i årets sesong.

Pengesterke Arne Utvik har bidratt til å gjøre Sævik-overgangen til Avaldsnes mulig. Klubben vil ikke ut med hva det har kostet å hente landslagsprofilen hjem.

Toppserien sparkes i gang kommende helg.

Sævik er ikke den eneste utenlandsproffen som har vendt hjem foran årets sesong. Nylig ble det kjent at midtbanespilleren Vilde Bøe Risa skal spille for Sandviken i 2021.

