Svensson-assist da AZ Alkmaar avsluttet sesongen

NTB Sport

Han serverte tomålsscorer Jesper Karlsson. Også Myron Boadu scoret to ganger, mens Owen Wijndal fikk æren av å sette inn lagets 75. og siste seriemål. AZ endte på tredjeplass, poenget bak PSV Eindhoven som avsluttet med poengdeling i Utrecht.

Opp til seriemester Ajax var det hele 17 poeng.

Svensson og Fredrik Midtsjø ble begge byttet ut mot slutten søndag. Håkon Evjen var igjen ubenyttet reserve.

Sondre Tronstad spilte hele kampen da seriefirer Vitesse tapte 1-3 for Ajax, mens Jørgen Strand Larsen ble byttet ut kvarteret før slutt da 7.-plasserte Groningen tapte 0-1 for Zwolle. Per Kristian Bråtveit slet benken for Groningen.

Emil Hansson fikk et innhopp da Fortuna Sittard tapte 1-2 for Willem II. Fortuna endte på 11.-plass.

