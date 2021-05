Spanske medier: Zidane gir seg i Real Madrid

NTB Sport

Det er radiostasjonen Onda Cero og nettstedet Goal som hevder å kjenne til at franskmannen nylig ga spillerne beskjed om at han ikke blir å finne i trenerrollen på Santiago Bernabéu til høsten.

Zidane har kontrakt også ut neste sesong.

Ifølge Goal skal spillerne ha blitt informert om fotballprofilens beslutning i forkant av ligamøtet med Sevilla sist søndag.

Onda Cero spekulerer allerede i hvem som kan bli Zidane arvtaker i den spanske hovedstaden. Tidligere Juventus-trener Massimiliano Allegri, Real-legenden Raul Gonzalez og tyske Joachim Löw trekkes alle fram som aktuelle navn.

Hintet?

Löw gir seg som tysk landslagssjef etter sommerens EM-sluttspill.

Så sent som lørdag kan Zidane ha kommet med hint om egen framtid. Franskmannen sa at «det kommer et tidspunkt der det er tid for en endring».

– Jeg slutter ikke fordi det er lett. Det handler ikke om å vende ryggen til, og å ikke se seg tilbake. Nei, det er øyeblikk der du må være et sted, og det er øyeblikk der det er over, slutt og tid for endring. Men til alles beste, ikke bare for meg, sa Real-sjefen.

Han snakket videre om den respekten han føler for sine spillere, og at den er gjensidig.

Tøff gullkamp

Da noen henviste til at uttalelsene hørtes ut som et farvel, svarte franskmannen:

– Jeg kan bare si det samme. Jeg vet ikke hva som vil skjer. Nå er jeg her, og i morgen spiller vi kamp. Deretter har vi én kamp igjen.

Real Madrid kjemper mot byrival Atletico om ligagullet i spansk fotball denne sesongen. Søndag er Athletic Bilbao motstander. Taper Real der, blir Atletico seriemester med hjemmeseier mot Osasuna.

To poeng skiller lagene med to kamper igjen å spille.

(©NTB)