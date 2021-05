Orientering: Medaljetrippel i EM for Fosser

NTB Sport

Fosser delte til slutt bronsemedaljen med svenske Gustav Bergman. De var begge slått med 22 sekunder av den suverene svenske vinneren Emil Svensk.

Belgiske Yannick Michiels tok sølvet. Han var slått med 13 sekunder av europamester Svensk.

Kasper Fosser tok også bronse under utslagssprinten i EM lørdag. Samme valør ble det for det norske laget på sprintstafetten torsdag. Der var også Andrine Benjaminsen med på laget.

Lørdag løp hun inn til sjetteplass på den tradisjonelle sprinten i Neuchatel. Også i kvinneklassen ble det svensk gull. Tove Alexandersson tok sin andre EM-tittel på like mange dager. Lørdag vant medaljegrossisten utslagssprinten.

I søndagens konkurranse ble det kamp om medaljene. Alexandersson hadde til slutt kun tre sekunder til gode på sølvvinner Elena Roos fra Sveits.

Simona Aebersold tok bronsemedaljen og sørget for at det ble to sveitsiske jenter på seierspallen. Ned til henne skilte det ytterligere ett sekund.

Benjaminsen var på sin side slått med 35 sekunder av den svenske vinneren. Lørdag tok det norske EM-håpet bronse på utslagssprinten.

(©NTB)