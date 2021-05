Nadal vant Roma Masters for 10. gang

NTB Sport

– Det er vanskelig å tro at jeg står her med dette trofeet i hendene for 10. gang, sa Nadal.

Han vant turneringen første gang som 18-åring i 2005. Den gang slo han Guillermo Coria i en finale som varte over fem timer. Søndag var kampen over på to timer og 49 minutter.

– Det er ubeskrivelig å spille finale igjen 16 år senere. Dette er uten tvil et av de viktigste stedene i min karriere, sa Nadal på italiensk til de snaut 3000 tilskuerne som slapp inn på Foro Italico.

Med seieren i den store grusturneringen er han tilbake som favoritt i Roland-Garros, der han skal jakte på sin 14. tittel. Han slo Djokovic i strake sett i fjorårets finale i Paris.

Djokovic spilte nesten fem timer lørdag, da han måtte fullføre en regnavbrutt kvartfinale mot Stefanos Tsitsipas før han slo Lorenzo Sonego i en ny tresetter i semifinalen. Nadal slapp med halvannen time i sin semifinale.

I kvinnefinalen utklasset Roland-Garros-vinner Iga Swiatek tsjekkiske Karolina Pliskova med 6-0, 6-0.

(©NTB)