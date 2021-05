Miller vant da Márquez veltet fra ledelse i regnherjet MGP-runde

NTB Sport

Frankrikes Grand Prix i Le Mans utviklet seg til et kaotisk løp der vind og kraftig regn gjorde forholdene svært vanskelige og førte til mange velt.

Ducati-fører Miller hadde bare en seier på sine 102 første VM-løp, men nå har han vunnet to på rad.

– Forholdene var så ille at jeg var sikker på at løpet ville bli stoppet, men jeg greide meg bra. Jeg kan nesten ikke tro at jeg har to seirer på rad, sa Miller.

Fabio Quartararo kjørte inn til tredjeplass bare 12 dager etter at han gjennomgikk en operasjon i armen. Dermed forsvarte han så vidt sin ledelse i VM-sammendraget. Han er ett poeng foran Francesco Bagnaia, to foran Johann Zarco og seks foran Miller.

– Jeg er så lykkelig. Dette føles akkurat som en seier, sa Quartararo, som kom i mål på helt nedslitte dekk.

Marc Márquez har vunnet MotoGP-tittelen seks ganger, men han mistet hele fjorårssesongen med skader. Han øynet en etterlengtet seier da han skaffet seg en klar ledelse, men 19 runder før mål veltet han.

