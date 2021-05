Irritert Deila: – Vi ble ranet av dommeren

NTB Sport

Deila trodde laget hans tatt ledelsen 2-0 etter drøyt halvspilt annen omgang, men kamplederen annullerte scoringen. I stedet utlignet Toronto mot slutten og fikk med seg ett poeng.

– Vi gjorde en god kamp. Defensivt var vi veldig solide. De skapte én sjanse og scoret på den. Vi kontrollerte etter mitt syn kampen i 90 minutter, men så ble vi selvfølgelig ranet av dommeren. Det er helt sikkert, sa den norske trenerprofilen på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg kan ikke forstå det. Det positive jeg må si om han er at han er ydmyk. Han sier «jeg gjorde en feil». Det gir oss imidlertid ikke to poeng ekstra, tilføyde han.

I den aktuelle situasjonen i det 71. minutt sto New Yorks Juan Medina med ryggen til målet like utenfor 16-meteren da Toronto-keeper Alex Bono i skulle sparke langt ut. Utsparket traff Medina i bakhodet, gikk i en bue over keeperen og dalte ned i mål.

Dommeren valgte å annullere fordi han mente at Medina ulovlig hadde hindret forsøket på utspark.

Tidligere i kampen hadde Medina utnyttet en tabbe av Bono og gitt hjemmelaget ledelsen på Yankee Stadium i Bronx. Gudmundur Thórarinsson skrudde et frispark rundt muren. Ballen fikk en rar sprett og traff Bono i ansiktet. Medina var framme på returen og gjorde 1-0.

Rett etter annulleringen ble Toronto-innbytter Jacob Shaffelburg spilt gjennom og satte inn 1-1. På pressekonferansen ga Deila uttrykk for at laget hans ble snytt for et frispark i den situasjonen, og at målet aldri skulle vært godkjent.

– Jeg synes synd på spillerne, for de hadde fortjent tre poeng i dag. Når det er sagt, må vi bare fortsetter og jobbe videre, sa han.

Deilas lag har fått en god sesongstart og kjemper i toppen i ligaens østre halvdel.

